LPI-SHL: Tödlicher Verkehrsunfall

Jüchsen (ots) - Ein 28-jähriger Transporterfahrer befuhr Montagnachmittag die Strecke von Jüchsen in Richtung Queienfeld. Seinen Angaben nach übersah er aufgrund der tiefstehenden Sonne einen Bagger, der im Bereich einer Baustelle am Fahrbahnrand bewegt wurde. Der Transporterfahrer prallte gegen die Arbeitsmaschine und verletzte sich dabei schwer. Auch der 29-jähriger Baggerfahrer erlitt schwere Verletzungen. Beide Männer kamen ins Krankenhaus. Rückfragen bitte an: ...

