FW-EN: Wetter - zwei Einsätze am Samstag

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Volmarstein wurde am Samstag, 27.07.2024 um 13:01 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Dietrich-Bonhoeffer-Straße alarmiert. Hier musste eine Person schonend über einen gut 100 Meter unbefestigten und extrem engen Trampelpfad gerettet werden. Dazu wurde die Person in einen Schleifkorb gelegt und dann mittels Leinen über den Boden gezogen. Nach dem abschließenden Transport über eine Treppe wurde die Patientin an den Rettungswagen übergeben. Der Einsatz der Feuerwehr war nach gut 75 Minuten beendet.

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Abend um 20:24 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Wilhelmstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass die Rauch- und Wärmeabzugsanlage sich aus unbekannten Gründen geöffnet hatte und deswegen ein Warnton sich bemerkbar machte. Da kein Schadenereignis vorlag, wurde die Anlage wieder geschlossen und der Einsatz nach 25 Minuten beendet.

