POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Kabel auf Baustelle durchtrennt, Randalierer in Schule

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall zwischen Bus und Lkw

Am Donnerstagnachmittag gegen 15:45 Uhr befuhr ein 55-jähriger Busfahrer die K2576 und wollte nach links in die K2577 einbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 63-jährigen Lkw-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 11 500 Euro.

Schwäbisch Hall: Pkw beim Anfahren beschädigt

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Pkws der Marke VW rollte am Donnerstag gegen 21:45 Uhr in der Gelbinger Gasse beim Anfahren rückwärts auf einen geparkten Pkw der Marke BMW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0791 4000 mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall in Verbindung zu setzen.

Crailsheim: Kabel auf Baustelle durchtrennt

Auf einer Baustelle in der Bahnhofstraße / Haller Straße wurde am Donnerstag von bislang Unbekannten mehrere Kabeltrommeln durchtrennt. Jedoch wurde keines der Kabel mitgenommen oder entwendet. Es entstand hierbei ein Sachschaden von rund 1000 Euro, weshalb das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 um Hinweise zu diesem Vorfall bittet.

Gaildorf: Randalierer in der Schule

Bislang Unbekannte verschafften sich am Freitagmorgen um 0:10 Uhr Zugang in ein Schulgebäude in der Schloßstraße. Dort randalierten sie in einem Musikraum und beschädigten hierbei Musikinstrumente. Hierbei wurden die vermutlich 3 bis 4 Personen von einer Schulklasse bemerkt, welche erlaubterweise zu dieser Zeit in der Schule übernachtete. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Randalierern machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 4000 in Verbindung zu setzen.

