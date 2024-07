Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl aus PKW - Kind missachtet Vorfahrt

Aalen (ots)

Rainau: Kind missachtet Vorfahrt

Am Mittwoch befuhr ein 11-Jähriger, gegen 18:50 Uhr, mit seinem Mountainbike den Allemannenweg in Richtung Bühlstraße. An der Einmündung Alemannenweg / Bühlstraße missachtete er die Vorfahrt einer dort fahrenden 26-jährigen Audi-Fahrerin, welche die Bühlstraße von der Aalener Straße herkommend befuhr. Der Junge kollidierte in Folge mit dem PKW und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. An dem PKW entstand ein Schaden in Höhe von rund 200 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl aus PKW

Am Donnerstag wurde zwischen 8:30 Uhr und 12 Uhr an einem Mercedes, der in der Mörikestraße geparkt war, die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen und anschließend aus dem Fahrzeug, aus der Mittelkonsole, ein schwarz-gelber Geldbeutel entwendet. Im Geldbeutel befanden sich etwa 100 Euro Bargeld, eine Debitkarte sowie Führerschein und Personalausweis. Der Schaden am Fahrzeug wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

