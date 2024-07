Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallfluchten - 14-Jährige festgehalten - Fahrer eines Sportwagens entzieht sich der Kontrolle - Einbruch - Angriff auf Polizeibeamte - Opferstock entwendet - Sonstiges

Fellbach: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch zwischen 07:45 Uhr und 14:30 Uhr einen in der Voithstraße am Fahrbahnrand geparkten Smart. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Kernen im Remstal: Unfallflucht

Etwa 1000 Euro Sachschaden verursachte ein Verkehrsteilnehmer am Mittwoch zwischen 13 Uhr und 14:10 Uhr an einem geparkten Mercedes am Sportplatz. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: 14-Jährige festgehalten - Zeugen gesucht

Am Mittwochabend gegen 20 Uhr begab sich ein 14-jähriges Mädchen vom Busbahnhof auf den Weg nach Hause. In der Auberlenstraße wurde sie von einem unbekannten Mann von hinten festgehalten. Als sie versuchte sich loszureißen, fielen beide Personen zu Boden. Anschließend rannte der Mann in Richtung der Esslinger Straße davon. Es soll sich nach Zeugenaussagen um einen etwa 35-jährigen Mann mit einer Größe von ca. 190 cm handeln. Er soll kurze braune Haare und braune Augen gehabt haben, trug eine Brille mit runden Gläsern, sowie eine blaue Jeans, ein langärmliges Shirt und geschlossene braune Schuhe. Ebenfalls hatte der Mann einen schwarzen Mundschutz aufgesetzt und besaß Zeugen zufolge ein mitteleuropäisches Aussehen. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Zeugenhinweise.

Backnang: Fahrer eines Sportwagens entzieht sich der Kontrolle

Am Mittwoch um 22:43 wollte eine Polizeistreife in der Sulzbacher Straße den Fahrer eines Sportwagens, welcher auf der entgegengesetzten Fahrbahn fuhr, einer Verkehrskontrolle unterziehen. Als die Streife wendete, beschleunigte der Fahrer sein Fahrzeug stark und fuhr in Richtung B14. Auf der Höhe eines Automobilhändlers überholte der dunkle Sportwagen einen Pkw, folglich fuhr er nach links auf die B14 in Fahrtrichtung Stuttgart ein. Bei einer dortigen Bäckerei überholte er erneut und fuhr anschließend an der Krähenbachkreuzung nach rechts in den Kreisverkehr in der Aspacher Straße/Dresdner Ring ein. Dort entfernte er sich in unbekannte Richtung. Nach polizeilichen Erkenntnissen war an dem Fahrzeug ein tschechisches Kennzeichen angebracht. Verkehrsteilnehmer, die gefährdet wurden oder Hinweise auf den Fahrer oder das Fahrzeug geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191 9090 zu melden.

Backnang: Unfallflucht - Pkw beschädigt

In der Sulzbacher Straße wurde zwischen 10 Uhr und 21 Uhr am Mittwoch ein ordnungsgemäß geparkter Pkw beschädigt. Der Audi stand vor einem Haus, als der Unbekannte sich unerlaubt vom Unfallort entfernte. Es entstand am Fahrzeug ein Sachschaden von rund 4.000 Euro, diesbezüglich bittet das Polizeirevier Backnang darum, sich mit Hinweisen bei Ihnen unter der Rufnummer 07191 9090 zu melden.

Backnang: Leichtkraftfahrer verletzt sich schwer

Beim Ausfahren aus einem Grundstück in der Manfred-von-Ardenne-Allee am Mittwochmittag um 13:35 Uhr übersah ein 50-Jähriger einen Leichtkraftrad-Fahrer welcher die Straße absteigend befuhr. Der 41-Jährige betätigte sofort beide Bremsen und versuchte nach links auszuweichen, wodurch er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Durch den Sturz verletzte sich der 41-Jährige schwer und musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

Schwaikheim: Diebesgut aufgefunden

Im Zeitraum von Dienstag bis Mittwoch drang ein bislang unbekannter Dieb über ein offenstehendes Fenster in ein, im Innenausbau befindliches, Gebäude in den Klingenwiesen ein. Dort entwendete er verschiedene elektrische Maschinen und Baumaterialien. Da der Eigentümer ein Gerät mit einem Sender versehen hatte, konnte das Diebesgutes lokalisiert und schließlich in einer Garage in der Bahnhofstraße sichergestellt werden. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

Leutenbach: Einbruch in Firma

Unbekannte Einbrecher hatten Mittwochnacht gegen 23:30 Uhr zunächst versucht, die Eingangstüre einer Firma in der Bachstraße aufzuhebeln. Nachdem dies misslang, gelangten sie durch Einschlagen der verglasten Tür ins Gebäude. Im Innenraum entwendeten sie eine Kasse und einen Geldbeutel. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Rufnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Angriff auf Polizeibeamte

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 01:25 Uhr kam es in der Albertvillerstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern der dortigen Asylunterkunft. An der Auseinandersetzung beteiligten sich zudem zwei Besucherinnen, welche zu Gast bei einem der Bewohner waren. Als die Polizei den Aggressor mit Handschließen zum Streifenwagen verbrachte, leistete dieser Widerstand und griff die Beamten an.

Schorndorf: Diebstahl von Opferstock

Ein bislang unbekannter Dieb riss am Mittwochabend gegen 18:10 Uhr den Opferstock der Stadtkirche gewaltsam aus der Verankerung und entwendete diesen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro. Im Opferstock selbst befand sich lediglich ein kleiner zweistelliger Geldbetrag.

Schorndorf: Unfall mit verletztem Fahrradfahrer

Ein 64-jähriger Fahrradfahrer befuhr am Mittwochnachmittag gegen 15:20 Uhr die Kreisstraße 1916 aus Richtung Berglen kommend in Fahrtrichtung Schornbach. Eine entgegenkommende 32-jährige Mitsubishi-Fahrerin wollte nach links in Richtung Ölmühle abbiegen und übersah hierbei den Radfahrer, welchen sie mit ihrer rechten Fahrzeugseite streifte. Der Mann stürzte und brach sich das Handgelenk.

