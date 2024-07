Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Wohnungseinbruch, Verkehrsunfall, E-Bikes entwendet, Brand einer Solaranlage

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Wohnungseinbruch

Am Mittwoch zwischen 07:45 Uhr und 16 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einer Wohnung im Hagenbacher Ring. Diese wurde durch den Täter vollständig durchsucht. Die Ermittlungen zum Diebesgut und zum entstandenen Sachschaden dauern noch an. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum noch unbekannten Täter unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Fichtenberg: Durch Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Mittwochabend gegen 23:45 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mercedes-Fahrer die L1066 von Fichtenberg in Richtung Gaildorf. Als er an der Einmündung in die Gerhart-Hauptmann-Straße nach links abbiegen wollte, übersah er eine entgegenkommende 63-jährige Mini-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurden beide Unfallbeteiligte leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 14 000 Euro.

Crailsheim: Zwei E-Fahrräder entwendet

Aus Fahrradständern vor einer Kirche in der Straße "Kirchplatz" wurden zwei gesicherte E-Fahrräder zwischen Montag 10 Uhr und Mittwoch 8 Uhr entwendet. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum Beobachtungen diesbezüglich gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

Crailsheim: Solaranlage in Brand

In der Straße "Im Amtgarten" kam es am Mittwochmittag gegen 14:35 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz, hierbei stand die Solaranlage des Gebäudes in Brand. Die angerückte Feuerwehr mit neun Fahrzeugen und 44 Einsatzkräften konnte den Brand löschen. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Ein Sachschaden von rund 150.000 Euro konnte jedoch nicht verhindert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell