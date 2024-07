Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto überschlug sich, Fahrrad entwendet und Geldbeutel aus Pkw entwendet

Aalen (ots)

Alfdorf: Auto überschlug sich

Eine Renault-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 8.20 Uhr die K 1886 zwischen Walkersbach und Loch, als sie in einer Linkskurve bei der Pfahlbronner Mühle nach rechts den Grünbereich geriet. Beim anschließenden Gegensteuern verlor sie die Kontrolle und fuhr letztlich nach links ab und prallte im dortigen Wald gegen einen Baum. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Auto und kam auf der Fahrbahn wieder zum Stehen. Die Autofahrerin und ein 5-jähriger Mitfahrer wurden beim Unfall leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus verbracht werden. Das Auto nicht mehr fahrbereite Unfallauto wurde abgeschleppt.

Weinstadt - Endersbach: Fahrrad entwendet

Zwischen 7:40 und 10:40 Uhr wurde am Freitag an einer Schule in der Pestalozzistraße ein weiß-blaues Fahrrad der Marke Addy im Wert von ca. 300 Euro entwendet. Das Fahrrad wurde an den dafür vorgesehenen Stellplätzen unabgeschlossen abgestellt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Weinstadt unter der Rufnummer 07151 65061 zu melden.

Rudersberg - Steinenberg: Geldbeutel aus Pkw entwendet

Im Zeitraum zwischen Montag 17 Uhr und Dienstag 10:30 Uhr wurde in der Lenkstraße aus einem unverschlossenen Pkw der Marke Dacia ein Geldbeutel entwendet. In diesem befanden sich eine Geldkarte und etwas Bargeld, anschließend wurde die Geldkarte verwendet und Zahlungen betätigt. Der gesamte Schaden beläuft sich auf etwa 160 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 72463 mit dem Polizeiposten Remshalden in Verbindung zu setzen.

