Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Glasscherben in Freibadbecken

Aalen (ots)

Blaufelden: Glasscherben in Freibadbecken In ein Freibad in der Straße am Wasserturm wurde sich von bislang Unbekannten zwischen Montagabend 23 Uhr und Dienstagmittag 12 Uhr, Zugang verschafft. In einem Becken wurden anschließend, vermutlich von Bierflaschen, Glasscherben verteilt. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

