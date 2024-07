Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Unfallfluchten, Pkw beschädigt

Aalen (ots)

Remshalden: Unfall auf der Bundesstraße

Am Montagnachmittag gegen 16:30 Uhr befuhr ein 25-jähriger Audi-Fahrer die B29 von Remshalden in Richtung Winterbach und wollte vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er einen dort fahrenden 55-jährigen LKW-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Dabei wurden beide Fahrer, sowie ein Beifahrer im Lkw leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30 000 Euro.

Großerlach: Unfallflucht

Am Montagabend gegen 19:20 Uhr befuhr eine 35-jährige VW-Fahrerin die Großerlacher Straße von Althütte in Richtung Neufürstenhütte. Eine andere Verkehrsteilnehmerin fuhr aus einem Grundstück in die Großerlacher Straße ein und übersah die 35-Jährige. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, anschließend entfernte sich die Verkehrsteilnehmerin von der Unfallörtlichkeit. Am VW der 35-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Hinweise zur noch unbekannten Unfallverursacherin, welche mit einem roten Kleinwagen unterwegs gewesen sein soll.

Fellbach: Unfall auf Parkplatz

Auf einem Parkplatz eines Lebensmittelladens in der Stuttgarter Straße kam es am Montag gegen 17 Uhr zu einer Kollision zweier Pkws. Eine 26-jährige Seat-Fahrerin befuhr den Parkplatz, als eine aus ihrer Sicht von rechts kommende 44-jährige Mercedes-Fahrerin mit ihr kollidierte. Wer den Unfall verursacht hat ist unklar, da auf dem Parkplatz keine Verkehrszeichen vorhanden sind. An beiden Fahrzeugen entstand ein gesamter Sachschaden von rund 13.000 Euro.

Fellbach: Unfall auf Tournonstraße

Am Montag gegen 16:15 Uhr befuhren zwei Pkw hintereinander die Tournonstraße in Fahrtrichtung Stuttgart, als eine 63-jährige Dacia Fahrerin abbremste um in einen Feldweg einzufahren. Eine hinter ihr fahrende 57-jährige Daimler-Fahrerin reagierte zu spät und kollidierte somit mit dem vorausfahrenden Pkw. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro.

Winnenden: Autoscheibe mutwillig eingeschlagen

Am Montag, 15.07.2024, im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 10:03 Uhr schlug ein unbekannter Täter bei einem in der Hungerbergstraße abgestellten BMW die hintere rechte Fahrzeugscheibe ein. Es entstand ein Schaden von ca. 250 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Rufnummer 07195 6940 entgegen.

Berglen-Öschelbronn: Mauer beschädigt und vom Unfallort geflüchtet

Am Montagvormittag zwischen 10:00 und 11:00 Uhr streifte ein LKW beim Rangieren eine Gartenmauer in der Krokusstraße. Zeugen konnten einen Sattelzug mit weißem Führerhaus und dunklem Sattelauflieger sehen, welcher die Unfallstelle unerlaubt verließ. Ersten Hinweisen zufolge könnte es sich um einen LKW mit ausländischer Zulassung und der Aufschrift "Speed" gehandelt haben. An der Gartenmauer entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Zeugen, welche den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Winnenden unter der Rufnummer 07195 6940 zu melden.

