POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Fahrzeugbrand

Ilshofen: Fahrzeugbrand

Am Montagabend gegen 19:30 Uhr befuhr ein 51-jähriger Mann mit seinem VW die Haller Straße als er feststellte, dass Rauch aus dem Motorraum seines Fahrzeugs kam. Der Mann fuhr auf einen Parkplatz und verließ den Pkw. Dieser fing anschließend Feuer und brannte im Bereich des Motorraums. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30 000 Euro.

Schrozberg: Pedelec-Fahrerin stürzt

Aus bislang ungeklärten Gründen kam am Montag um 13:30 Uhr eine 66-jährige Pedelec-Fahrerin von einem Fahrradweg in der Straße "Im Tal" ab und geriet in das rechte Bankett. Dort stürzte sie und verletzte sich schwer. Die Frau musste anschließend in das nächste Krankenhaus verbracht werden.

Rot am See: Kreuzung überquert, es kam zur Kollision

Auf der Verbindungsstraße von Musdorf kommend, wollte am Montag gegen 14:45 Uhr ein 74-Jähriger an einer Kreuzung zur K2519 die Straße gerade aus in einen Feldweg überqueren. Dabei übersah der VW-Fahrer den ordnungsgemäß auf der K2519 in Fahrtrichtung Brettheim fahrenden 52-jährigen Ford-Fahrer. Wodurch es zu Kollision beider Fahrzeuge kam, bei welchem ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

