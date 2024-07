Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Unfallflucht - Farbschmierereien - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Farbschmierereien

Durch eine Zeugin wurde der Polizei am Montagmorgen gegen 9.45 Uhr mitgeteilt, dass ein Mann, der mit einem weißen Transit unterwegs war, in der Eisengießerstraße die Schutzwand der dortigen Bahntrasse mit weißer Farbe beschmiert hat. Der Unbekannte, den die Frau als "moppelig" beschrieb, hatte auf der Schutzwand ein schwarz-weißes Logo eines ortsansässigen Fußballvereines angebracht. Beim Eintreffen der Polizei war der Mann nicht mehr vor Ort. Dort konnten lediglich noch ein Eimer, eine Lackierwanne mit frischer weißer Farbe, ein Pinsel und eine Farbrolle gesichert werden. Hinweise auf den Mann nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Am Sonntag zwischen 16 Uhr und 18 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beim Vorbeifahren einen in der Hardtstraße geparkten BMW, wobei an diesem ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Bopfingen: Aufgefahren

Um einem Fußgänger das Queren der Fahrbahn zu ermöglichen, hielt ein 56-Jähriger seinen VW Tiguan am Montagmorgen kurz vor 9 Uhr an der Einmündung Nördlinger Straße / Bahnhofstraße an. Ein 30-Jähriger erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem Audi A 6 auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand.

Aalen: Geparktes Fahrzeug gestreift

Auf rund 2300 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 22-Jähriger am Montagvormittag gegen 11.25 Uhr verursachte, als er mit seinem Lkw rückwärts aus einer Hofeinfahrt kommend auf den Winkenhaldeweg einfuhr und dabei den Seat einer 72-Jährigen streifte.

Ellwangen: Radfahrerin leicht verletzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zog sich eine 53 Jahre alte Fahrradfahrerin bei einem Sturz am Sonntagnachmittag zu. Gegen 16.20 Uhr befuhr sie mit ihrem Pedelec einen abschüssigen Radweg in Richtung Jagstzell, wo sie vom Weg abkam und gegen einen Weidezaun prallte. Die 53-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, der sich am Montagmorgen gegen 8.40 Uhr ereignete. Verkehrsbedingt musste ein 24-Jähriger seinen VW Passat zur Unfallzeit auf der Oberbettringer Straße anhalten. Dies erkannte ein 28-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem Ford Fiesta auf. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Göggingen: In Bäckerei eingebrochen

Gewaltsam verschafften sich Unbekannte zwischen Samstagmittag, 13 Uhr und Montagmorgen, 5.15 Uhr, Zutritt in eine Bäckerei in der Hauptstraße. Dort entwendeten die Eindringlinge aus der Wechselkasse Rubbellose, Zigaretten und die Lottokasse. Anschließend brachen die Einbrecher einen Tresor auf und entwendeten das darin vorgefundene Bargeld. Insgesamt entstand bei dem Einbruch ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an den Polizeiposten Leinzell, Tel.: 07175/9219680.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell