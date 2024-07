Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Unfallfluchten, Widerstände und weiteres

Fellbach: Gartenhaus aufgebrochen

Zwischen Samstagvormittag 10:30 Uhr und Sonntagnachmittag 14:40 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einem Gartengrundstück Im Dietbach. Dort brach er ein Gartenhaus auf und entwendete aus diesem Bargeld im oberen zweistelligen Bereich. Ebenfalls verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Murrhardt: Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Eine 46-jährige Motorradfahrerin war am Sonntagvormittag gegen 11:45 Uhr auf der L1149 unterwegs. An der Kreuzung mit der L1066 bog sie nach rechts ab und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte die 46-Jährige frontal mit einer entgegenkommenden 63-jährigen Ford-Fahrerin. Die 46-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und kam zur Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro.

Murrhardt: Einbruch in Wohnhaus

Ein Dieb verschaffte sich am Samstag zwischen 01 Uhr und 02 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus in der Heinrich-von-Zügel-Straße. Dazu schlug er eine Scheibe ein und entwendete anschließend Bargeld, sowie eine Münzsammlung und weitere Wertgegenstände mit niedrigem vierstelligen Wert. Anschließend entfernte sich der Täter von der Örtlichkeit. Der Polizeiposten Murrhardt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07192 5313 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Weissach im Tal: Polizeibeamte angegangen

Am frühen Samstagmorgen gegen 01:30 Uhr wurde ein 21-jähriger Gast einer Gaststätte in der Friedensstraße aufgrund seiner Alkoholisierung zunehmend aggressiv. Aus diesem Grund wurde er durch den Besitzer der Gaststätte aus dieser verwiesen. Anschließend beschädigte der alkoholisierte Mann einen vor dem Gebäude geparkten Pkw und beleidigte den Wirt, sowie weitere Gäste. Ebenfalls bespuckte er einen 29-jährigen Mann. Als wenig später die Polizei vor Ort eintraf, verhielt sich der Mann weiterhin aggressiv, weshalb er einen Platzverweis erhielt. Diesem kam er nicht nach, sondern beleidigte stattdessen die eingesetzten Beamten. Außerdem versuchte er einen Polizisten mit der Faust zu schlagen. Die Beamten setzten Pfefferspray ein und nahmen den 21-Jährigen anschließend in Gewahrsam. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Schorndorf: Pkw beschädigt

Ein Vandale warf am Sonntagabend gegen 22:50 Uhr eine Bierflasche auf einen Parkplatz in der Rosenstraße. Dabei traf er die Heckscheibe eines BMW, wodurch diese zerbrach. Der dabei entstandene Sachschaden lässt sich noch nicht näher beziffern. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zum noch unbekannten Täter unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Weinstadt-Endersbach: Diebstahl aus Schaufenster

Unbekannte Täter schlugen am Samstagmorgen gegen 04:10 Uhr eine Schaufensterscheibe eines Bekleidungsgeschäfts in der Beutelsbacher Straße ein und entnahmen eine Schaufensterpuppe. Ein an der Puppe angebrachter BH im Wert von ca. 100 Euro wurde entwendet, die Puppe selbst wurde am Fahrbahnrand zurückgelassen.

Weinstadt-Strümpfelbach: Abgerissener Mercedes-Stern

Ein unbekannter Täter riss in der Grubenstraße den Stern eines Mercedes-Benz aus der Halterung und legte ihn auf dem Fahrzeug ab. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Autos mutwillig beschädigt

Am Freitag im Zeitraum von 17:00 bis 23:00 Uhr zerkratzte ein bislang unbekannter Täter einen in der Talstraße abgestellten Skoda Octavia mit einem spitzen Gegenstand.

Auch in der Schickhardtstraße in Hegnach wurde im Zeitraum von Freitag, 12.07.2024, 16:30 Uhr bis Samstag, 13.07.2024, 10:30 Uhr, ein Mercedes-Benz von einem unbekannten Täter zerkratzt.

Hinweise zu den beiden Taten nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter 07151 950422 entgegen.

Waiblingen-Hohenacker: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Vorbeifahren einen in der Bildäckerstraße geparkten Seat Alhambra und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Seat entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Diebstahl von Diesel-Kraftstoff

Im Zeitraum von Samstag, 13.07.2024, 23:30 Uhr und Sonntag, 14.07.2024, 16:30 Uhr, hebelte ein unbekannter Täter den Tankdeckel eines LKW in der Düsseldorfer Straße auf und entwendete hieraus ca. 100 Liter Diesel. Das Polizeirevier Waiblingen nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden-Schelmenholz: Diebstahl auf Baustellengelände

Im Zeitraum von Freitag, 12.07.2024, 17:55 Uhr bis Samstag, 13.07.2024, 07:00 Uhr, gelangten unbekannte Täter auf ein umzäuntes Baustellengelände im Douglasienweg. Dort flexten sie einen Baucontainer auf, aus welchem sie mehrere hochwertige Baumaschinen entwendeten. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Winnenden unter 07195 6940.

Leutenbach/Winnenden: Betrunken von der Polizei geflüchtet und Widerstand geleistet

Am Sonntag gegen 04:17 Uhr sollte ein 24-jähriger Mofafahrer auf der Kreisstraße 1845 in Höhe der Auffahrt zur B 14 in Leutenbach einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim Erkennen des Streifenwagens flüchtete der Fahrer über einen Radweg neben der B 14 in Fahrtrichtung Backnang. Sämtliche Anhaltesignale der Streife missachtete er und begab sich anschließend in ein Waldstück bei Rotenbühl, wo er seine Flucht zu Fuß fortsetzte. Im Waldstück konnte der Mann letztlich gestoppt werden, welcher offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Bei der anschließenden Blutentnahme im Rems-Murr-Klinikum Winnenden leistete er Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Waiblingen: Körperliche Auseinandersetzung auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Am vergangenen Samstag um 17:24 Uhr kam es zu einer wechselseitigen körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 45-jährigen Mann und einer 21-jährigen Frau im Eingangsbereich eines Lebensmittelmarktes in der Devizestraße. Auch als mehrere unbeteiligte Passanten auf das Geschehen aufmerksam wurden, schlug der Mann weiter auf die Frau ein. Es entwickelte sich ein Gemenge von mehreren Personen, welche dazwischen gehen wollten. Schließlich konnte die Auseinandersetzung durch einen Zeugen geschlichtet werden. Die Polizei bittet Zeugen, welche den Vorfall beobachten konnten, sich bei der Polizei Waiblingen unter 07151 950422 zu melden.

Schorndorf: Pkw entwendet

In der Lutherstraße stellte ein 62-Jähriger am Freitag um 18:30 Uhr seinen blauen Pkw der Marke VW Golf am Fahrbahnrand ab und verriegelte diesen. Als der Geschädigte gegen 22:40 Uhr zurückkehrte, konnte er seinen Pkw dort nicht mehr anfinden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum entwendeten Pkw machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schorndorf unter der Rufnummer 07181 2040 in Verbindung zu setzen.

Schorndorf: Taxifahrer geschlagen und Taxi beschädigt

Am Samstagmorgen um etwa 4 Uhr fuhr ein Taxi seine Fahrgäste in die Stuttgarter Straße. Als diese das Fahrzeug verließen schlug einer der Fahrgäste zunächst den 32-jährigen Taxifahrer und beschädigte anschließend das Taxi durch weitere Schläge. Hierbei entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Anschließend flüchteten die beiden Unbekannten. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 mit dem Polizeirevier Schorndorf in Verbindung zu setzen.

Welzheim: Versuchter Einbruch in Anhänger

An einem, in der Helmut-Glock-Straße, abgestellten Anhänger wurde zwischen Freitag 18 Uhr und Samstag 8:45 Uhr mit einem Hebelwerkzeug versucht in das Innere zu gelangen. Nach missglücktem Versuch wurde der Anhänger auf eine dortige Zufahrtsstraße geschoben. Am Anhänger der Marke Humbaur entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro.

Schorndorf: Pkw beschädigt

Am Freitag zwischen 21:30 und 22:00 Uhr wurde in der Heinr.-Tal.-Groß-Straße ein geparkter Pkw vermutlich beim Ausparken beschädigt. Am Pkw der Marke BMW entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schorndorf bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Hinweise zu dem Vorfall.

Schorndorf: Gegen Baum gefahren und geflüchtet

In der Lortzingstraße fuhr auf einem Parkplatz ein Pkw bis ca. 21:30 Uhr gegen einen Baum und in die dortige Begrünung. Die anschließend aufgefundenen Fahrzeugteile konnten einem Pkw der Marke KIA des Modells rio IV zugeordnet werden. Die Spuren des Fahrzeuges konnten bis in die Burgstraße verfolgt werden und verloren sich dort. Auf der Fluchtstrecke wurde zudem ein weiterer Spiegelstreifer an einem geparkten Pkw festgestellt. Es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Zeugen, welche sachdienlich Hinweise zum Verursacherfahrzeug bzw. zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schorndorf unter der Rufnummer 07181 2040 in Verbindung zu setzen.

Winterbach: Geldbeutel entwendet

In einem Einkaufsmarkt in der Schorndorfer Straße stellte eine 84-Jährige am Samstag um 13:15 Uhr fest, dass ihr Geldbeutel aus ihrem Rollator entwendet worden war. Im Geldbeutel befanden sich neben einer Geldkarte und ausweisenden Dokumenten etwa 100 Euro Bargeld. Sachdienliche Hinweise, die Vorfall beitragen könnten, wird von der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 erbeten.

Schorndorf: Unfallflucht

Auf einem Parkplatz in der Rosenstraße wurde am Samstag zwischen 11:30 und 12:30 Uhr ein Pkw der Marke Audi beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, nachdem er einen Sachschaden von 2000 Euro verursacht hatte, anschließend von der Unfallstelle. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 mit dem Polizeirevier Schorndorf in Verbindung zu setzen.

Rudersberg: Haus nach Brand vorerst nicht bewohnbar

Aus bislang ungeklärter Ursache stand am Sonntag um 2:35 Uhr eine Küche sowie das anschließende Wohnzimmer eines Wohnhauses in der Hölderlinstraße, in Brand. Der Brand breitete sich aus und beschädigte durch Hitze und Ruß das Erdgeschoss stark. Die angerückte Feuerwehr mit 9 Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften konnte das Feuer löschen. Durch das Löschwasser im Erdgeschoss wurde zudem das Untergeschoss leicht beschädigt, da das Wasser durch den Boden der Räumlichkeiten sickerte. Bei dem Brand entstand ein geschätzter Sachschaden von über hunderttausend Euro, wodurch das Wohnhaus vorübergehend nicht bewohnbar ist. Personen wurden bei diesem Brand nicht verletzt.

