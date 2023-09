POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Homburg (ots) - Am 21.09.2023, gegen 13:30 Uhr, ereignete sich in der Zweibrücker Straße (B 423) in Homburg, ein Verkehrsunfall, wobei ein 13-jähriges Kind verletzt wurde. Das Kind hatte den Fahrradweg der Zweibrücker Straße in Richtung Ringstraße befahre, als ein PKW vom Parkplatz eines dortigen Restaurants in die Zweibrücker Straße einfahren wollte. Durch den ...

