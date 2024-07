Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Versuchter Einbruch - Brände - Diebstahl aus mehreren PKW - Sonstiges

Aalen (ots)

Neresheim: Nach Unfall geflüchtet

Am Sonntagmorgen um 2:50 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Passat die Heidenheimer Straße in Richtung Dischingen. Dort kam ihm ein bislang unbekannter Audi-Fahrer entgegen, welcher die Heidenheimer Straße auf der Gegenfahrspur befuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 18-Jährige mit seinem Fahrzeug ausweichen, wodurch er in der Folge eine Verkehrsinsel samt Verkehrsschild überfuhr. Am Passat des 18-Jährigen entstand hierbei Totalschaden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Versuchter Einbruch

Zwei bislang Unbekannte warfen am Sonntag gegen 4 Uhr mit einem Gullideckel die Scheibe eines Mobilfunkladen in der Weidenfelder Straße ein. Ihnen gelang es allerdings nicht das Ladengeschäft zu betreten. Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen/Unterkochen: Brand einer Holzhütte

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts gerieten am Montag gegen 3 Uhr technische Poolgeräte auf einem Gartengrundstück in der Einsteinstraße in Brand. Das Feuer sprang anschließend auf eine daneben befindliche Gartenhütte über. Zur Brandbekämpfungen war die Feuerwehr mit einem Löschzug, zwei Löschfahrzeugen sowie 21 Einsatzkräften vor Ort. Die Aalener Straße musste zum Löschen des Brandes gesperrt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 18.000 Euro.

Aalen/Ebnat: Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Samstag zwischen 12:45 Uhr und 13:20 Uhr in der Thurn-und-Taxis-Straße. Ein bislang Unbekannter beschädigte auf einem dortigen Discounter-Parkplatz vermutlich beim Vorbeifahren einen geparkten Opel. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Hüttlingen: Verletzten Radfahrer - Zeugen gesucht!

Am späten Freitagnachmittag wurde in der Bachstraße ein verletzter 58-jähriger Radfahrer gemeldet. Die genauen Umstände, wie es zu den Verletzungen des Radfahrers gekommen ist, sowie auch der genaue Unfallzeitpunkt, sind derzeit jedoch noch unklar. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter 07361/5240 beim Polizeirevier Aalen zu melden.

Ellwangen: Scheibe eingeschlagen

Zwischen Samstag, 22 Uhr und Sonntag, 14 Uhr, wurde an einem Peugeot in der Pristergasse die Heckscheibe mit einem Stein eingeschlagen. Sachdienliche Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Saverwang/Schrezeheim/Rotenbach: Diebstahl aus mehreren PKW

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Schrezheim, Rotenbach und Saverwang zu mehreren Diebstählen aus PKW. Vor Ort konnte die Polizei feststellen, dass insgesamt sieben PKW durch Unbekannte angegangen wurden. Die Fahrzeuge wurden durchwühlt und teilweise Bargeld sowie EC-Karten entwendet. Wie groß der entstandene Schaden insgesamt ist, ist noch Teil der Ermittlungen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet

Eine 55-jährige Hyundai-Fahrerin missachtete am Samstag, gegen 12:10 Uhr, beim Ausfahren aus einem Grundstück auf die Max-Eyth-Straße einen von rechts kommenden BMW eines 32-Jährigen. Durch den Unfall wurden beide Fahrer leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Rainau: PKW beschädigt

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Am Donnerstag wurde am hinteren Besucherparkplatz am Bucher Stausee zwischen 18 Uhr und 0 Uhr ein dort geparkter Skoda beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Radfahrerin prallt gegen geöffnete PKW Tür

Am Sonntag ereignete sich gegen 15:20 Uhr in der Schwerzeralle ein Verkehrsunfall, als ein 43-Jähriger die Beifahrertür von seinem Fiat öffnete und zeitgleich eine 61-Jährige die Schwerzeralle in westlicher Richtung mit ihrem Fahrrad passieren wollte. In Folge dessen stieß sie gegen die geöffnete Tür, stürzte und erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Sonntag, zwischen 11:30 Uhr und 15:25 Uhr, die Richard-Bullinger-Straße aus Richtung Stadtmitte/Herlikofer Straße in Richtung Otto-Tiefenbach-Straße. Auf Höhe des Schießtalsees streifte er den linken Außenspiegel, eines auf dem Parkstreifen parkenden VW-Kombi. Der Spiegel wurde infolgedessen abgerissen und schleuderte gegen das Heck, eines davor geparkten Mercedes. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Waldstetten: Einbruch in Wohnhaus

Im Bernhardusweg wurde zwischen Freitag, 19:40 Uhr und Samstag, 11:30 Uhr, in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Einbrecher entwendeten Schmuck und Bargeld im vierstelligen Bereich. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Heubach: Brand

Die Absauganlage einer Firma In den Bachwiesen geriet am Samstag gegen 9 Uhr, vermutlich aufgrund eines technischen Defektes, in Brand. Die Feuerwehr war mit 39 Einsatzkräften vor Ort um das Feuer zu löschen. Alle Mitarbeiter konnten unverletzt das Gebäude verlassen.

Iggingen: Verkehrsinsel überfahren

Ein 69-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Freitag, gegen 19:10 Uhr, die L1156 von Lindach in Richtung Brainkofen. Auf Höhe der Einfahrspur zum Kreisverkehr fuhr er auf eine dortige Verkehrsinsel auf und beschädigte in der Folge zwei Verkehrszeichen. An seinem PKW entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro, an der Verkehrsinsel etwa 500 Euro.

Ellenberg: Unfall auf der Autobahn

Am Freitag gegen 14:45 Uhr ereignete sich auf der BAB 7, zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl/Fichtenau und Ellwangen, ein Unfall, bei welchem 12.00 Euro Schaden entstand und eine Person leicht verletzt wurde. Aufgrund starken Verkehrsaufkommen musste eine 48-jährige Lenkerin eines Dacia Duster ihr Fahrzeug stark abbremsen. Ein nachfolgender 22-jähriger Lenker eines Renault Clio erkannte dies zu spät und fuhr auf den Dacia auf. Durch den Aufprall wurde die Lenkerin des Dacia leicht verletzt.

