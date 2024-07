Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pkw beschädigt, Paletten-Stapel geraten in Brand, Rechtsfahrgebot missachtet, Farbbeschmierung, Beleidigung Polizeibeamter, Radfahrer verletzt, Zwei Tatverdächtige ermittelt

Aalen (ots)

Crailsheim: Roller beschädigt Pkw

Am Westring wurde zwischen Freitag 13 Uhr und Samstag 11:30 Uhr ein ordnungsgemäß geparkter Pkw durch einen Rollerfahrer beschädigt. Am Pkw der Marke Audi entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Der Unbekannte entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zu dem Vorfall.

Fichtenau: Paletten-Stapel in Brand geraten

An einer Lagerhalle in der Klaus-Faber-Straße wurde am Freitag um 13:25 Uhr ein Brand gemeldet. Hierbei hatte auf dem Betriebsgelände etwa 6 Meter hohe Paletten Stapel feuergefangen. Um an den Brandherd zu gelangen, mussten die Platten mittels Gabelstapler auseinandergefahren werden. Die Eintreffende Feuerwehr mit 4 Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften, konnte das Feuer anschließend löschen. Es entstand ein Sachschaden von 2000 Euro, bei der eine dreistellige Anzahl an Paletten beschädigt wurde.

Blaufelden: Rechtsfahrgebot missachtet

Ein Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot war die Ursache eines Unfalls in der Straße "Im Burgstall", bei der am Samstag um 18 Uhr ein 28-jähriger Ford-Fahrer mit der linken Fahrzeugseite eines Peugeot-Fahrers kollidierte. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden von etwa 5.500 Euro.

Crailsheim: Farbbeschmierung an zwei Hauswänden

Zwischen Donnerstag 20 Uhr und Freitag 8 Uhr wurden zwei Hauswänden in der Ringgasse mit Schwarzer Sprühfarbe beschmiert. Zeugen, welche sachdienlich Hinweise zum Vorgang der Farbbeschmierung geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 in Verbindung zu setzen.

Crailsheim: Beleidigung Polizeibeamter

Am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr kam es in der Schönbrügstraße nach wiederholter Anweisung, zu einer Störung der Nachtruhe. Bei dieser wurden die eingesetzten Polizeibeamten durch den 28-Jährigen beleidigt und während des Einsatzes durchgehend aufgezeichnet. Der aggressive und unter Alkoholeinfluss stehende wurde anschließend in Gewahrsam genommen.

Gerabronn: Alkoholisierter Radfahrer bei Sturz verletzt

Am Sonntagmorgen gegen 05 Uhr befuhr ein 32-jähriger Radfahrer die K2519. Auf Höhe des Ziegelhofs kam es aufgrund seiner Alkoholisierung zu einem Sturz. Hierbei wurde der 32-Jährige schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Dort wurde auch eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt.

Schwäbisch Hall: Zwei Tatverdächtige zu Bedrohung mit Waffe ermittelt

Wie bereits berichtet (siehe beigefügte Ursprungsmeldung), wurde am 3. Juli eine 39 Jahre alte Frau im Loughborough Weg mit einer Schusswaffe bedroht und Bargeld gefordert. Die Täter gingen ohne Beute flüchtig. Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall konnte nun in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Heilbronn-Zweigstelle Schwäbisch Hall zwei Tatverdächtige ermitteln. Es handelt sich hierbei um einen 13-Jährigen und einen 15-Jährigen aus Schwäbisch Hall. Beide sind noch nicht einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten. Bei der mutmaßlichen Tatwaffe handelt es sich um eine täuschend echt aussehende Softair-Pistole, die im Zuge einer Durchsuchung bei dem 13-Jährigen sichergestellt werden konnte. Die Ermittlungen dauern an.

- Ursprungsmeldung vom 3. Juli 2024 -

Schwäbisch Hall: Frau mit Waffe bedroht - Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochvormittag gegen 09:15 Uhr war eine 39-jährige Frau auf dem Loughborough Weg unterwegs und wurde hier von zwei Männern zwischen der Henkersbrücke und einem dortigen Hotel angesprochen. Einer der beiden Männer bedrohte die Frau mit einer Schusswaffe und forderte von ihr Bargeld. Als die beiden Männer von der 39-Jährigen kein Geld erhielten, flüchteten sie zu Fuß über eine dortige Holzbrücke in Richtung der Innenstadt. Eine sofort durch die Polizei eingeleitete Fahndung nach den beiden Tätern verlief negativ. Bei den beiden Männern soll es sich um zwei etwa 16-Jährige handeln, sie sollen Beide etwa 175 cm groß und hellhäutig gewesen sein. Außerdem trug einer der beiden eine gräuliche Baggy-Hose, sowie helle Turnschuhe, einen dunklen Hoodie und ein schwarzes Halstuch. Außerdem hatte er dunkle Haare. Der andere Täter soll einen weißen Hoody, sowie eine helle Baggy-Hose und helle Schuhe getragen haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07361 5800 um Hinweise insbesondere zu den beiden noch unbekannten Tätern.

