Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Iggingen - Brainkofen: Alkoholisiert über Kreisverkehr gefahren

Am Freitagabend gegen 19:10 Uhr fuhr ein 69-Jähriger mit seinem PKW BMW auf der Landesstraße 1156 von Schwäbisch Gmünd - Lindach in Richtung Iggingen - Brainkofen. Am Ortsbeginn von Brainkofen fuhr er infolge seiner Alkoholisierung zunächst über die Verkehrsinsel und anschließend geradeaus über Kreisverkehr. Ohne sich um den Schaden an den Verkehrszeichen zu kümmern, setzte der 69-Jährige zunächst seine Fahrt fort. Er konnte kurze Zeit nach dem Unfall durch eine Polizeistreife zwischen dem Kreisverkehr und Leinzell angetroffen werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Da der 69-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell