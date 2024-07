Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch und Vandalismus - Einbruch - Auto prallt gegen Baum

Aalen (ots)

Ellwangen: Einbruch und Vandalismus in Sporthalle

Gegen 16 Uhr wurde am Donnerstag ein Einbruch und Vandalismus in einer Sporthalle auf einem ehemaligen Kasernengelände in der Georg-Elser-Straße gemeldet. Unbekannte Vandalen verschafften sich im Laufe der letzten Wochen unerlaubt Zutritt zu der Halle und zerstörten unter anderem sämtliche Feuermelder. Zudem entwendeten sie nach derzeitigem Kenntnisstand etwa 6-8 Ballfangnetze im Gesamtwert von rund 30.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Lorch/Waldhausen: Einbruch in Firma

Über ein gekipptes Fenster verschaffte sich ein Einbrecher im Zeitraum von Donnerstag, 19 Uhr, bis Freitag, 6.50 Uhr, Zutritt zu einem Firmengebäude in der Lorcher Straße. Anschließend hebelte er eine Holztür auf, um in die Produktionshalle zu gelangen. An einer Metalltür zu einem Bürogebäude scheiterte sein Vorhaben, sodass er die Firma ohne Diebesgut über eine Fluchttür verließ. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Lorch unter 07172/7315 entgegen.

Gschwend: Auto prallt gegen Baum- Fahrer schwer verletzt

Ein 65-Jähriger ist bei einem Autounfall auf Höhe Birkhof schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 65-Jährige ist am Freitag mit seinem Daimler-Benz, gegen 10:50 Uhr, aus bislang unbekannten Gründen auf Höhe Birkhof nach links von der Fahrbahn abgekommen. Infolgedessen prallte er mit seinem Daimler gegen einen Baum. Das Fahrzeug kam anschließend entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum Stehen. Die Feuerwehr war mit 18 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell