Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen: Bopfingen: Mutter verletzt Kind mit Messer

Aalen (ots)

Am Donnerstag um kurz vor 14 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen darüber informiert, dass es in einer Jugendeinrichtung in Unterriffingen zu einem Vorfall gekommen sei, bei welchem eine 33-jährige Frau ihr 4-jähriges Kind während der Besuchszeit mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben soll. Zudem soll ein Schuss aus einer Waffe abgefeuert worden sein. Im Anschluss flüchtete die 33-Jährige mit ihrem 13-jährigen Sohn mit einem PKW. Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug mit den beiden Personen gegen 17:45 Uhr auf der A72 an der Anschlussstelle Zwickau-Ost durch die Polizei festgestellt und angehalten werden. Die 33-Jährige wurde durch Beamte der bayerischen und sächsischen Polizei vorläufig festgenommen, ihr 13-jähriger Sohn konnte unverletzt in die Obhut des dortigen Jugendamtes übergeben werden. Im PKW konnte durch die Polizei ein Messer sowie eine Schreckschusswaffe aufgefunden werden. Das 4-jährige Kind wurde bereits am Mittag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wo es ärztlich versorgt wurde und sich zwischenzeitlich in einem stabilen Zustand befindet.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Kriminalpolizei Aalen zu den Hintergründen des Vorfalls dauern an.

