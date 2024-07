Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Fahrzeugbrand - Unfallflucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Lauchheim: Zu weit links gefahren

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 19-Jährige am Donnerstagabend verursachte. Gegen 19.30 Uhr befuhr sie mit ihrem Toyota die Kreisstraße 3293 zwischen Lauchheim und der Abzweigung Kapfenburg. Da die 19-Jährige zu weit links fuhr, streifte sie mit ihrem Fahrzeug den Volvo eines 67-Jährigen, der seinerseits seinen Pkw schon bis zum Stillstand abgebremst hatte, als er die Situation erkannte.

Aalen: Aufgefahren - 10.000 Euro Schaden

Verkehrsbedingt musste ein 26-Jähriger seinen Ford am Donnerstagabend gegen 18.15 Uhr auf der Wilhelmstraße anhalten. Eine 21-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem VW Polo auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Oberkochen: Unfallflucht

Zwischen Mittwochmittag 12 Uhr und Donnerstagmittag 12.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Toyota, der in diesem Zeitraum in der Brunnenhaldestraße abgestellt war. An dem Fahrzeug entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Oberkochen, Tel.: 07364/955990 entgegen.

Essingen: Fahrzeug gestreift

Vom Einfädelstreifen der B 29 kommend, fuhr eine 52-Jährige am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr in den fließenden Verkehr ein. Dabei streifte sie mit ihrem Audi den Lkw eines 54-Jährigen, wobei beide Fahrzeuge beschädigt wurden.

Aalen: Auffahrunfall

Ein 24-Jähriger verursachte am Donnerstagmorgen gegen 7.40 Uhr einen Sachschaden von rund 3000 Euro, als er auf der Ebnater Steige mit seinem Mercedes Benz auf den Dacia einer 53-Jährigen auffuhr.

Ellwangen: Fahrzeug übersehen

Auf der Landesstraße 1060 bog ein 51-Jähriger am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr mit seinem Mercedes Benz nach links in Richtung Killingen ab. Hierbei übersah er den Honda einer 46-Jährigen, weshalb er zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam und Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand.

Ellwangen: Gelegenheit macht Diebe

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten Unbekannte aus einem in der Konrad-Adenauer-Straße abgestellten VW einen Geldbeutel mit rund 70 Euro Bargeld. Der oder die Diebe benutzten im Anschluss eine ebenfalls entwendete EC-Karte, wodurch weiterer Schaden entstand. Die 33-jährige Halterin des Fahrzeuges hatte dieses versehentlich unverschlossen gelassen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Bopfingen: Hoher Sachschaden bei Fahrzeugbrand

Während der Probefahrt mit einem Ferrari am Donnerstagnachmittag gegen 15.40 Uhr, fing dieser auf der Verbindungsstraße zwischen Bopfingen und Baldern zu brennen an. Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, entstand das Feuer im Motorraum vermutlich durch einen technischen Defekt. Der entstandene Sachschaden beziffert sich ersten Einschätzungen zufolge auf eine Summe zwischen 60.000 und 80.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: In Restaurant eingebrochen

Offenbar ohne Beute zog ein Einbrecher wieder ab, nachdem er sich zwischen Mittwochabend 23 Uhr und Donnerstagmorgen 9 Uhr Zugang zu einem Restaurant in der Richard-Bullinger-Straße verschafft hatte. Angaben über die Höhe des von dem Unbekannten verursachten Sachschaden liegen nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Ellwangen: Bei Unfall schwer verletzt

Mit einem Rettungshubschrauber musste ein 59-Jähriger am Donnerstagabend in ein Krankenhaus geflogen werden, nachdem er sich bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zugezogen hat. Mit seinem Lotus befuhr der Mann gegen 17.20 Uhr die A 7, wo er zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Ellwangen einen Rückstau zu spät erkannte und eine Gefahrenbremsung einleitete. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, das nach rechts von der Straße abkam und gegen die Leitplanken prallte. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 56.000 Euro. Zur Bergung des 59-Jährigen waren die Freiwillige Feuerwehr Westhausen mit fünf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften, ein Notarztwagen, ein Rettungswagen sowie Beamte des Polizeipräsidiums Aalen vor Ort.

