Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diesel lief in die Kanalisation - Unfallflucht

Aalen (ots)

Fellbach: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz der Alten Kelter in der Kelterstraße ereignete sich eine Unfallflucht. Im Zeitraum von Dienstag bis Donnerstag fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen einen dort parkenden Pkw Jaguar, an welchem ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro entstand. Die Polizei Fellbach bittet um Hinweise auf den unbekannten Unfallverursacher, der nach dem Geschehen flüchtete, und nimmt diese unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Weinstadt: Diesel ausgelaufen

Der Fahrer eines Lkw-Gespanns beabsichtigte am Donnerstag gegen 14.20 Uhr in der Werkstraße zu wenden. Beim Überfahren einer Entwässerungsrinne stellte sich die Metallabdeckung auf, die sich in den Tank des Lkw bohrte, aus dem in der Folge mehrere hundert Liter Diesel ausliefen und in die Kanalisation gelangten. Die Feuerwehr war im Einsatz, die die Fahrbahn abstreute. Das Umweltamt des Landratsamtes sowie die Verantwortlichen der Kläranlage wurden über den Vorfall informiert.

