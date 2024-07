Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Backnang: Polizei nach versuchtem Banküberfall im Einsatz

Aalen (ots)

Nach einem versuchten Banküberfall laufen derzeit im Stadtgebiet Backnang polizeiliche Fahndungsmaßnahmen. Nach vorliegenden Informationen betrat ein unbekannter Mann am Donnerstag gegen 14.20 Uhr das Gebäude einer Bank in der Straße Am Obstmarkt. Nach dem versuchten Überfall flüchtete der Täter. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann soll ca. 20 bis 30 Jahr alt und ca. 170 cm groß sein. Seine Statur wird als korpulent bezeichnet. Der Mann habe schwarze Kleidung und eine schwarze Baseballcap getragen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Kripo Waiblingen bittet nun um Zeugenhinweise und nimmt diese unter Tel. 07361/5800 entgegen. Insbesondere von Bedeutung ist, ob eine verdächtige Person in Tatortnähe vor oder nach dem Überfall auffiel. Die Polizei bittet, selbst keine verdächtigen Personen anzusprechen, sondern die Polizei direkt zu informieren, denn der Täter könnte bewaffnet sein. Wir weisen daraufhin, dass die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Informationen zum Tatgeschehen geben kann.

