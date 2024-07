Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brennende Hecke - Unfallflucht - Unberechtigte Kontoverfügungen - Sonstiges

Aalen: Brennende Hecke

Anwohner des Buckelgartenwegs stellten am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr eine brennende Hecke fest. Das Feuer konnten sie noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbst löschen. Wie der Brand entstand, konnte nicht festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 500 Euro.

Aalen: Gegen Wand gefahren

Auf rund 4000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 92-Jährige am Mittwoch gegen 17.20 Uhr verursachte, als sie mit ihrem VW Golf in der Gmünder Straße gegen eine Wand fuhr. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt; ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Aalen: Unfallflucht

Mit seinem Mercedes Benz beschädigte ein 33-Jähriger am Mittwochnachmittag kurz vor 17 Uhr einen in der Roßstraße abgestellten Lkw. Als der 30 Jahre alte Lkw-Fahrer den 33-Jährigen darauf ansprach, sagte dieser wohl lediglich, dass man dort nicht parken darf und fuhr davon. Gegen den Mann wird nun eine entsprechende Anzeige vorgelegt.

Aalen: Zwei verletzte Fahrradfahrer

Am Mittwochmittag gegen 13 Uhr fuhr ein 13-Jähriger mit seinem Fahrrad von einem Parkplatz kommend auf den Gehweg der Hofherrnstraße ein. Dabei übersah er eine von links kommende Radlerin, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Räder kam und die beiden auf die Straße stürzten. Der 13-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, die 59 Jahre alte Radfahrerin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Aalen: Aufgefahren

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 5000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmittag kurz nach 13 Uhr ereignete. Verkehrsbedingt musste ein 18-Jähriger seinen Mercedes Benz auf der Landesstraße 1029 zwischen Wasseralfingen und Oberalfingen anhalten. Eine 22-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Audi auf das stehende Fahrzeug auf. Die Unfallverursacherin erlitt dabei leichte Verletzungen.

Aalen-Wasseralfingen: Unberechtigte Kontoverfügungen

Auf dem PC-Bildschirm einer 57-Jährigen ploppte am Dienstagabend gegen 18 Uhr eine Meldung auf, in der darauf hingewiesen wurde, dass die Frau sich unter einer angegebenen Telefonnummer mit der Firma Microsoft in Verbindung setzen sollte, da an ihrem Rechner Probleme aufgetaucht seien. Die Frau kam der Aufforderung nach und gestattete einem Unbekannten den Fernzugriff auf ihren PC. Der Mann teilte der 57-Jährigen mit, dass verschiedene Buchungen auf ihrem Konto falsch wären und er diese korrigieren wird, was die gutgläubige Frau auch durch die Eingaben von TAN bestätigte. Erst später bemerkte sie, dass diverse Beträge von ihrem Konto auf ein litauisches Konto transferiert wurden.

So schützen Sie sich:

Seriöse Firmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben, legen Sie einfach den Hörer auf. Geben Sie auf keinen Fall private Daten wie Bankkonto, Kreditkartennummern oder Zugangsdaten heraus. Gewähren Sie unbekannten Anrufern niemals Zugriff auf Ihren Rechner.

Wenn Sie Opfer wurden:

Trennen Sie Ihren Rechner vom Internet und fahren Sie ihn herunter. Ändern Sie über einen nicht infizierten Rechner unverzüglich Ihre Passwörter. Lassen Sie den Rechner überprüfen und das Fernwartungssystem auf Ihrem Rechner löschen. Nehmen Sie Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen auf, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind. Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits getätigte Zahlungen zurückholen können. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Mögglingen: Von der Fahrbahn abgekommen

Gegen 21.15 Uhr am Mittwochabend befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Opel die Bahnhofstraße in Richtung Mögglingen, wo er aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen den Bürgersteig fuhr. Nach dem Unfall war das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

