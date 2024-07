POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung - Unfall

Aalen (ots) - Murrhardt: In Freibad eingebrochen In der Nacht zum Mittwoch wurde in der Rudi-Gehring-Straße in das Gebäude des örtlichen Freibads eingebrochen. Der Versuch in den Geschäftsräumen einen vorgefundenen Tresor zu öffnen scheiterte. Die Einbrecher erbeuteten nach vorliegenden Informationen letztlich einen Geldbetrag von ca. 30 Euro. Die Polizei in Murrhardt bittet zur Klärung der Tat um Zeugenhinweise ...

