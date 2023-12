Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schützen Sie sich vor Autoaufbrüchen

Neuss (ots)

In Neuss, insbesondere im Bereich der Neusser Innenstadt, sowie im Hammfeld und im Augustinusviertel kam es im Zeitraum vom 22.12.- 26.12.2023 zu mehreren Diebstählen aus KFZ. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen schlugen überwiegend die Scheiben der Pkws ein und entwendeten Bargeld und andere Gegenstände aus dem Fahrzeuginneren.

Die Polizei möchte Sie dahingehend sensibilisieren, bei Verlassen Ihres Fahrzeuges keinerlei Wertgegenstände unbeaufsichtigt zurückzulassen. Achten Sie darauf, Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß zu verschließen. Die Autoaufbrecher gehen bei der Tatausführung ein hohes Risiko ein, wenn sie beim Einschlagen der Scheibe Lärm verursachen. Deshalb vergewissern sie sich zuvor und werfen einen kurzen Blick ins Fahrzeuginnere. Können Diebe Wertsachen im Auto ausmachen oder unter provisorischen Abdeckungen vermuten, schlagen sie wortwörtlich zu. Eine Scheibe ist kein großes Hindernis und schnell eingeschlagen. Oder sie nutzen das "keyless-go" System indem sie die Funkwellen mit elektronischen Geräten verlängern.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss ist rund um die Uhr erreichbar. Sie fährt sowohl in Uniform als auch in zivil Streife. Sollten die Bürgerinnen und Bürger verdächtige Beobachtungen machen, können sie sich an die bekannte Telefonnummer 02131 3000 wenden und Hinweise geben. In akuten Notfällen bitte die Notrufnummer 110 wählen. Auf unseren Internetseiten finden Sie unter anderem Informationen rund um die Kriminalprävention, wie zum Beispiel zum Thema "keyless-go" https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/autodiebe-nutzen-keyless-go-fuer-ihre-zwecke

Das Kriminalkommissariat 14 hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die etwas Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell