Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizei Aalen. Weinstadt: Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln wegen des Verdachts der Tötung auf Verlangen

Aalen (ots)

Die Kriminalpolizei Waiblingen und die Staatsanwaltschaft Stuttgart führen derzeit ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Tötung auf Verlangen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen soll sich ein älteres Ehepaar am Sonntagmorgen (07.07.2024) zum gemeinsam verabredeten Suizid in die Nähe eines Wanderparkplatzes zwischen Grunbach und Buoch begeben haben. Es besteht der Verdacht, dass der 87-jährige Ehemann aktiv an der Tötung seiner Ehefrau mitgewirkt hat. Der Tatverdächtige, der sich in dieser Nacht auch selbst verletzte, befindet sich derzeit in einer psychiatrischen Einrichtung. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

