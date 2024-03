POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Pannen-Pkw brennt vollständig aus. B9 Höhe Maudach voll gesperrt.

Bockenheim an der Weinstraße (ots) - Am Dienstag, 19.03.2024, führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt in der Zeit zwischen 11:45 Uhr und 13:30 Uhr eine Verkehrskontrolle durch. Vier von acht kontrollierten LKW-Lenkern verstießen gegen das Durchfahrtverbot. Sieben Verkehrsteilnehmer wurden wegen Nichtanlegens des Sicherheitsgurtes gebührenpflichtig verwarnt. Auf drei Fahrer kommt ein Bußgeld zu, weil sie während der Fahrt ein Mobiltelefon benutzten. Seine ...

