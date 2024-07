Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall bei Abbiegevorgang, Leitplanke rangiert

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall bei Abbiegevorgang

An der Einmündung von der Kreuzbergstraße wollte am Mittwochnachmittag um 16:50 Uhr ein 47-jähriger Fiat-Fahrer in die Ellwanger Straße in Richtung Ellwangen einbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah der Fiat-Fahrer eine Ford-Fahrerin, welche stadtauswärts mit Ihrem Pkw der Marke Ford fuhr, wodurch es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Leitplanke rangiert

Als ein 21-Jähriger am Mittwochabend um etwa 23:30 Uhr aus Gottwollshausen auf die K2576 in Fahrtrichtung Schwäbisch Hall fuhr, kam er kurz vor der Kreuzung K2576 / Stuttgarter Straße von der Fahrbahn ab und rangierte die Leitplanke. Durch den Aufprall wurde sowohl die Stoßstange als auch die Motorhaube des Audis beschädigt, wodurch ein geschätzter Sachschaden von rund 15.000 Euro entstand. Der Schaden an der beschädigten Leitplanke ist bislang nicht bekannt.

