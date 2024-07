Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Müll illegal entsorgt - Fahrraddiebstahl - Unfälle

Aalen (ots)

Waiblingen: Vorfahrt missachtet

Als ein Pkw mit Gespann am Mittwoch um 10:30 Uhr den Vorrang in der Emil-Münz-Straße im Einmündungsbereich Goethestraße eines von rechts kommenden 58-jährigen Mercedes-Fahrer missachtete, kam es zu einem Zusammenstoß. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge beschädigt und es entstand ein Sachschaden von 4000 Euro.

Korb: Einbruch in Vereinsheim

Im Zeitraum zwischen Montagmorgen 9 Uhr und Mittwochnachmittag 15 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Vereinsheim in der Friedhofstraße. Anschließend öffneten sie zwei Metalltüren im Inneren des Gebäudes und versuchten einen verschlossenen Aktenschrank aufzubrechen. Entwendet wurde durch die Täter jedoch nicht, es entstand jedoch ein Sachschaden von 3000 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 9500 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Sulzbach an der Murr: Unfallflucht

Bei der Zufahrt zum örtlichen Friedhof in der Friedhofstraße ereignete sich am Dienstag in der Zeit zwischen 15 Uhr und 16 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß dort gegen einen geparkten Mercedes des Typs B 180 und beschädigte diesen hierbei am linken hinteren Fahrzeugeck. Danach entfernte sich der Unfallverursacher und hinterließ Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Wer zum Geschehen weitere sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Tataufklärung beitragen könnten, nimmt die Polizei in Sulzbach unter Tel. 07193/352 entgegen.

Alfdorf: Illegal Müll entsorgt

Auf dem Grundstück des Wasserverbandes Kocher-Lein beim Leineckstausee wurde am letzten Freitag illegal Müll entsorgt. Es wurde dort Hausmüll, ein Sofa und ein Kühlschrank abgestellt. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei in Welzheim unter Tel. 07182/92810 entgegen.

Winnenden: Fahrrad entwendet

In der Zeit von Dienstag, 21:30 Uhr, und Mittwoch, 07:00 Uhr, wurde in der Silberpappelstraße ein dunkelgraues Fahrrad der Marke Bergamont im Wert von ca. 500 Euro entwendet. Das Fahrrad war mit einem Zahlenschloss gesichert, welches durch den unbekannten Täter entfernt wurde.Hinweise zum Tatgeschehen oder zum Verbleib des Rades beitragen könnten, wird von der Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell