HZA-P: Bundesweite Schwerpunktprüfung im Hotel- und Gaststättengewerbe / Hauptzollamt Potsdam fasst zehn illegale Arbeitnehmer

Potsdam (ots) - Am Flughafen Berlin Bandenburg beschlagnahmte der Zoll vergangenen Freitag 20 tote, zum Teil schwangere Seepferdchen, die sich in Styroporbehältnissen des Koffers eines Reisenden aus Vietnam befanden. Diese erwarb der 45-jährige Mann zuvor von einem Händler in Vietnam für lediglich 5 Euro. ...

mehr