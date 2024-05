LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Rudolstadt (ots) - ... ist ein bisher unbekannter Fahrzeugführer am Samstagnachmittag in der Cumbacher Straße in Rudolstadt. Vermutlich beim Rangieren stieß man an einen dort parkenden Renault und beschädigte diesen massiv an der Fahrertür. Zur Aufklärung der Unfallflucht nimmt die Polizei in Saalfeld Hinweise dankend entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld ...

