FW Grevenbroich: Feuerwehr löscht Brand in Elektrounterverteilung in Wevelinghoven

Grevenbroich (ots)

(FW Grevenbroich) - Gegen 11:15 Uhr rückten am Pfingstmontag mehrere Einheiten am Einkaufszentrum am Wevelinghovener Marktplatz an. Passanten hatten über dem Gebäude eine Rauchentwicklung bemerkt.

Die ersten Kräfte stellten nach eingehender Erkundung einen Brand in der Elektrounterverteilung des gesamten Gebäudes fest. Die Feuerwehr löschte den Brand mit Kleinlöschgeräten ab. Der Energieversorger wurde hinzugezogen, welcher anschließend den gesamten Gebäudekomplex vom Stromnetz trente. Um alle möglichen Brandherde ausfindig zu machen, kontrollierte die Feuerwehr mehrere Bereiche der Elektroverteilung.

Nach Abschluss der Löschmaßnahmen prüft der Energieversorger derzeit zusammen mit einem Elektrounternehmen welche Leitungen, wieder mit Spannung versorgt werden können, um möglichst viele Gebäudeteile wieder versorgen zu können.

Der Einsatz der Feuerwehr konnte gegen 13:30 Uhr beendet werden. Im Einsatz waren 55 Einsatzkräfte der Einheiten Wevelinghoven, Stadtmitte und Kapellen. Die Einheit Gustorf/Gindorf sicherte den Grundschutz auf der Feuerwache an der St.-Florian-Straße. Während der Löschmaßnahmen kam es vor allem auf der Poststraße zu Verkehrsbehinderungen. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Original-Content von: Feuerwehr Grevenbroich, übermittelt durch news aktuell