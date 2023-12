Polizei Dortmund

POL-DO: Unfall in der Dortmunder Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1240

Am Dienstag, 19.12., kam es in der Dortmunder Innenstadt zu einem Verkehrsunfall auf dem Gelände des Einkaufszentrums an der Joachimstraße 4.

Gegen 19.45 Uhr kollidierte eine 18-Jährige Frau in ihrem braunen Renault Twingo mit einem 14-jährigen Mädchen. Das Auto soll über einen Fuß der 14-Jährigen gefahren sein. Sie wurde dadurch leicht verletzt.

Die Polizei sucht jetzt weitere Zeugen zu dem Unfallhergang.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Mitte unter 0231-132-1121.

