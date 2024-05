LPI-SLF: Ladenschluss durchgesetzt

Triptis (ots) - Am 17.05.2024 befuhr gegen 09:00 Uhr eine 74-Jährige mit ihrem Pkw VW die K216 von Schönborn kommend in Richtung Triptis. Im Einmündungsbereich zu der Straße Am Stadtwald missachtete diese die Vorfahrt eines 72-Jährigen, welcher mit seinem Ford auf der Straße Am Stadtwald in Richtung der L2364 unterwegs war. Nach dem Zusammenstoß überschlug sich der Ford und kam im Straßengraben zum Stillstand. Bei dem Unfall trug der 72-Jährige zum Glück nur ...

mehr