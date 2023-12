Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Personen sterben bei Brand in Einfamilienhaus

Bad Wünnenberg-Fürstenberg (ots)

(mh) Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in der Straße "Im Winkel" in Bad Wünnenberg-Fürstenberg sind am Samstagmorgen, 16. Dezember, die beiden Bewohner ums Leben gekommen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei Paderborn kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden.

Eine Zeugin hatte gegen 09.00 Uhr Brandgeruch aus dem Haus wahrgenommen und den Notruf gewählt. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Wünnenberg fand beim Betreten der Wohnräume eine leblose 73-jährige Frau im Wohnzimmer und einen ebenfalls leblosen 65 Jahre alten Mann im Schlafzimmer vor. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der beiden Personen feststellen. Das Feuer, welches wahrscheinlich im Wohnzimmer ausgebrochen ist, hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits selbst gelöscht.

Grund für den Brand könnten ein technischer Defekt oder eine fahrlässige Brandstiftung sein. Ein Brandsachverständiger wird den Brandort zu Beginn der kommenden Woche erneut untersuchen. Das Haus wurde durch die Polizei für die weiteren Ermittlungen beschlagnahmt. Am Gebäude selbst ist kein substantieller Schaden entstanden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell