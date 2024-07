Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl von Palettengabel - Unfälle

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Diebstahl von Palettengabel

Von einem Radlader, der in einer Parkbucht entlang der B19, auf Höhe Schafhäuser, abgestellt war, wurde zwischen Mittwochnachmittag, 17 Uhr und Donnerstagmorgen, 7 Uhr, eine Palettengabel entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Gabel nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Rufnummer 07366/96660 entgegen.

Westhausen: Aufgefahren

Zu einem Auffahrunfall mit einem Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro kam es am Donnerstag gegen 10:35 Uhr auf der BAB 7 im Bereich der Anschlussstelle Westhausen. Ein 34-jähriger Lenker eines Scania Sattelzuges fuhr von der A7 auf die Ausfädelspur. Hierbei übersah er einen vor ihm haltenden Audi A7 und fuhr auf diesen auf. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Gegen Verkehrsinsel gefahren

Mit seinem VW Golf prallte ein 83-Jähriger am Donnerstag um 13.35 Uhr in der Weißensteiner Straße gegen eine dortige Verkehrsinsel. Hierbei wurde der Mann leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3200 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell