Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld/ Von der Party ins Gefängnis

Coesfeld (ots)

Erst Partycrasher, dann ins Gefängnis. Ein 34-jähriger Mann erschien am Sonntag (16.06.24) auf einer Party in Coesfeld, obwohl er nicht eingeladen war. Dort wollte er gegen 3 Uhr Drogen verkaufen. Weil der ungebetene Gast Leute anpöbelte, sprach ein 30-jähriger Coesfelder ihn an. Daraufhin schubste der Partycrasher den Mann. Er stürzte, verletzte sich jedoch nicht. Nach Eintreffen der Polizei gab der 34-Jährige an, dass er aufgrund eines Anrufs da sei, um Cannabis zu verkaufen. Wer der Abnehmer sein sollte, sagte er nicht. Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass ein offener Haftbefehl wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen ihn vorlag. Von der Party ging es zunächst ins Gewahrsam und von da in ein Gefängnis.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell