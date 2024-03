Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit 105 km/h durch die Ortschaft

Lengröden (ots)

Polizeibeamte der Polizeiinspektion Eisenach führten am gestrigen Freitag eine Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 7 in der Ortschaft Lengröden durch. Hierbei konnte ein Fahrzeugführer mit einer gemessenen Geschwingkeit von 105 km/h festgestellt werden. In der Ortschaft sind indes lediglich 50 km/h gestattet. Den Fahrzeugführer erwartet infolgedessen eine Verkehrsordnungswidrigkeitsanzeige. (sk)

