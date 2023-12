Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Rudolstadt/ Schwarza (ots)

Am Montag, dem 11.12.2023, ereignete sich in der Schwarzburger Straße, Höhe Hausnummer 35, im Zeitraum von 17:20 Uhr - 18:20 Uhr ein Verkehrsunfall mit anschließendem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Der Fahrer eines Ford hatte seinen PKW an o.g. Örtlichkeit abgeparkt und musste gegen 18:20 Uhr feststellen, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den linken Außenspiegel abgefahren hatte. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich unter Angabe der Vorgangsnummer 032339 bei der Saalfelder Polizei zu melden.

