Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Streitigkeit endet in Körperverletzung

Arnstadt, Ilm-Kreis (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Marktstraße kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Nachbarn. Nach einer verbalen Streitigkeit drang ein 22-jähriger Bulgare in die Wohnung seines 44-jährigen Nachbarn ein, schlug ihn und zerriss dessen Shirt. Anschließend schlug der Bulgare mit einem Baseballschläger gegen die Wohnungstür sowie die danebenliegende Wand. Es entstand Sachschaden in Höhe von über 100 Euro. Der 44-jährige Deutsche wurde durch den Angriff leicht verletzt. (jk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell