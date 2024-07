Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verletzte nach Fahrrad- und Motorradsturz, Fahrrerflucht mit 5000 Euro Sachschaden

Kirchberg an der Jagst: Schwer verletzt nach Fahrradsturz

Nach einem alleinbeteiligten Fahrradsturz am Frankenplatz musste ein 34-Jähriger am Freitag um etwa 0:50 Uhr, schwer verletzt mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Verletzte trug bei seinem Sturz keinen Fahrradhelm.

Schwäbisch Hall: Fahrerflucht mit 5000 Euro Sachschaden

Im Zeitraum vom 06.07.2024, 12:30 Uhr, bis 07.07.2024, 11:30 Uhr, wurde ein in der Michaelstraße geparkter Fiat 500 durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Fiat entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Nummer 0791/4000 entgegen.

Schäbisch Hall - Sulzdorf: Motorradfahrer stürzt

Am Donnerstag bog ein 25-jähriger Motorradfahrer von der Landesstraße 1060 in die Kreisstraße 2627 in Richtung Herlebach ab. Im Einmündungsbereich rutschte das Hinterrad des Motorrads aufgrund von Schotter auf der Fahrbahn weg. Der Motorradfahrer kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Am Motorrad entstand ein Schaden von ca. 3.000 Euro.

