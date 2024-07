Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Auto mutwillig beschädigt - Unfallflucht

Aalen (ots)

Waiblingen: Auf frischer Tat ertappt

Am Freitagmorgen gegen 00:20 Uhr wurde in einen Wertstoffhof in der Düsseldorfer Straße eingebrochen. Die Polizei wurde über den Vorfall von einem Sicherheitsdienst informiert und konnte vor Ort einen 27-jährigen Tatverdächtigen antreffen und vorläufig festnehmen. Den Erkenntnissen nach konnten mehrere Tatkomplizen unerkannt flüchten. Ob Gegenständen entwendet wurden, ist derzeit noch unklar. Die tatverdächtige Person wurde von der Polizei nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall und auf die unbekannten Tatbeteiligten nimmt die Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 entgegen.

Weissach im Tal: Auto mutwillig beschädigt

In der Straße In den Rohrwiesen wurde zwischen Montagabend und Dienstagmorgen ein Pkw mutwillig beschädigt. Ein Unbekannter zerkratzte die Motorhaube des geparkten BMW und verursachte etwa 800 Euro Sachschaden. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Weissach im Tal unter Tel. 07191/35260 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Donnerstag in der Zeit zwischen 16 Uhr und 17 Uhr die Remstalstraße. Vermutlich als er einem im Einsatz befindlichen Rettungswagen auswich, fuhr er gegen einen geparkten Mercedes und verursachte dabei ca. 2000 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete nach dem Vorfall. Hinweise auf den unbekannten Unfallverursacher nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell