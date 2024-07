Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht - Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen - Wegen Katze gebremst: Unfall mit zwei Fahrzeugen

Aalen (ots)

Remshalden: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht

Am späten Samstagvormittag gegen 11:45 Uhr verließ die 72-jährige VW-Fahrerin die B29 an der Ausfahrt Remshalden aus Fahrtrichtung Stuttgart kommend und fuhr ungebremst geradeaus über die dort querende K1866. Zur gleichen Zeit befuhr im dortigen Bereich eine 51-jährige Daimler-Fahrerin die K1866. Diese konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem VW. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der VW ins Schleudern und kam an der Leitplanke zur Auffahrt der B29 in Fahrtrichtung Aalen zum Stehen. Durch die Kollision wurden zwei der vier Mitfahrenden im VW leicht verletzt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro.

Murrhardt: Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Der 85-jährige Opel-Corsa-Fahrer befuhr am Samstagmittag gegen 12:15 Uhr die Murrtalstraße aus Richtung Fornsbach kommend. Im weiteren Verlauf wollte er Höhe der dortigen Tankstelle nach links auf das Gelände abbiegen und musste dafür verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende 71-jährige Opel-Insigna-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den stehenden Opel Corsa von hinten auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel-Corsa-Fahrer und dessen 81-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von insgesamt 6.000 Euro an beiden Fahrzeugen.

Miedelsbach: Wegen Katze gebremst - Unfall mit zwei Fahrzeugen

Eine 24-jährige Opel-Fahrerin befuhr am Sonntagmorgen gegen 00:40 Uhr die L1148 aus Richtung Haubersbronn kommend. Kurz nach dem Ortseingang Miedelsbach lief eine Katze über die Straße, weshalb sie abbremste. Der nachfolgende 30-jährige Audi-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Opel auf. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 11.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell