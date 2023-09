Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mehrfach Gesuchter am Hauptbahnhof festgestellt - Einlieferung ins Gefängnis

Magdeburg (ots)

Am Donnerstag, den 7. September 2023 kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei gegen 15:15 Uhr einen 32-Jährigen auf dem Hauptbahnhof Magdeburg. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien im Fahndungssystem der Polizei stellten die Beamten fest, dass gleich mehrere Behörden nach dem Deutschen suchten: So ersuchte die Staatsanwaltschaft Potsdam den aktuellen Aufenthaltsort des Mannes aufgrund eigener Ermittlungen wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Zudem wurde der Mann in der Vergangenheit durch das Amtsgericht Magdeburg wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Beleidigung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von acht Monaten, ausgesetzt zur Bewährung, verurteilt. Jedoch wurde die Bewährung im März 2023 widerrufen. Der Verurteilte ist unbekannten Aufenthalts und ohne festen Wohnsitz. Aufgrund der Fluchtgefahr erließ das besagte Amtsgericht im Mai daraufhin einen Sicherungshaftbefehl. Einen Monat später erfolgte ein weiterer Haftbefehl seitens der Staatsanwaltschaft Berlin. Wegen Trunkenheit im Verkehr verurteilte ihn das Amtsgericht Tiergarten im August 2022 zu einer Geldstrafe von 900 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen. Weder zahlte er den geforderten Geldbetrag, noch stellte er sich dem Strafantritt. Demnach folgte der Vollstreckungshaftbefehl. Die beiden erlassenen Haftbefehle wurden dem Gesuchten eröffnet und der Sicherungshaftbefehl durch einen Richter abermals bestätigt. Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wurde der 32-Jährige in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt gebracht. Die ausschreibenden Behörden wurden entsprechend über den vorerst neuen Aufenthaltsort des Mannes unterrichtet.

