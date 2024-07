Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - E-Scooter entwendet

Bad Bentheim (ots)

Am Freitag, in der Zeit von 16:55 Uhr bis 21:17 Uhr wurde ein am Bahnhof in Bad Bentheim ordnungsgemäß verschlossener E-Scooter der Marke "Segway" mit dem Versicherungskennzeichen "002CCK" durch einen unbekannten Täter entwendet. Der Täter durchtrennt dabei das Spiralkabelschloss, mit welchem der E-Scooter verschlossen am Fahrradstand abgestellt wurde. Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des E-Scooters nimmt die Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer: 05922-77 66 00 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell