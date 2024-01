Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Unfälle an Anschlussstelle Worms

A61/Worms (ots)

Gleich zu zwei Unfällen kam es am 19.1.2024 an der Anschlussstelle Worms zur A 61 in Fahrtrichtung Koblenz. In beiden Fällen blieb es bei Sachschäden. Zunächst befuhr gegen 14:30 Uhr ein 55-Jähriger mit einem Transporter den Beschleunigungsstreifen an der Anschlussstelle Worms-Zentrum. Beim Einordnen auf den rechten Fahrstreifen kam es zur seitlichen Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten PKW, der von einem 56-Jährigen geführt wurde. Am Transporter des 55-Jährigen entstand Sachschaden im Höhe von ca. 1000 Euro. Am PKW des 56-Jährigen schätzt die Polizei den Schaden auf 3000 Euro.

Gegen 17:20 Uhr kam es zu einem gleichartigen Unfall zwischen einem 47-jährigen Fahrer eines PKW und einem 50-Jährigen, der einen LKW fuhr. Auch hier kam es zur seitlichen Kollision, bei der es am Ende lediglich bei Sachschäden in einer Gesamthöhe von ca. 3000 Euro blieb.

