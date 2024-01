Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zeugen einer Nötigung gesucht - Polizei bittet um Hinweise

A 61/Alzey (ots)

Die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim sucht Zeugen einer Nötigung im Straßenverkehr, die am 08.01.2024 in Alzey stattfand. Dort blockierten gegen 12 Uhr der Fahrer eines schwarzen LKW sowie die Fahrer von vier weiteren PKW im Kreisel die Ausfahrten zur A 61 in Richtung Ludwigshafen und B 271, sodass der Verkehr aus Richtung Gau-Odernheim, sowie auch der in der Abfahrt der A61 aus Richtung Koblenz zum Erliegen kam. Dieses Verhalten steht in keinen Bezug zu der Versammlungslage der Landwirte, da diese aufgrund der Stau- und Unfallgefahr keine Abfahrten von Autobahnen blockierten. Im Gegensatz zu den Landwirten war auch kein Dialog möglich bzw. keine Kooperationsbereitschaft der Fahrer vorhanden. Mögliche Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die durch den schwarzen LKW und die vier PKW behindert wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim unter 06701-9190 zu melden.

