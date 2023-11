Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei stellt Tatverdächtigen nach Graffitischmierereien - Beschuldigter soll Polizist angegriffen und verletzt haben

Hagenow (ots)

Nach Graffitischmierereien in Hagenow hat die Polizei am späten Mittwochabend einen Tatverdächtigen stellen können. Dabei soll der 22-jährige Beschuldigte einen Polizeibeamten ins Gesicht geschlagen haben. Der betreffende Polizeibeamte hatte zunächst gegen 22:30 Uhr einen unbekannten Mann in der Hagenstraße bei Schmierereien an einer Bushaltestelle beobachtet. Der Polizist, der sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Dienst befand, verfolgte den Tatverdächtigen, der nach dem Vorfall flüchtete. Kurz darauf gelang es dem Beamten, den Tatverdächtigen zu stellten. Dabei soll der 22-Jährige den Beamten tätlich angegriffen und ihn mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Beamte setzte sich daraufhin zu Wehr und brachte die Situation unter Kontrolle. Kurz darauf traf eine Streifenwagenbesetzung der Polizei zur Unterstützung ein. Bei der anschließenden Begutachtung der beschmierten Bushaltestelle wurden zwei Schriftzüge festgestellt, unter anderem der eines namhaften Rostocker Fußballklubs. Beim Beschuldigten selbst fanden die Beamten mehrere Aufkleber sowie einen Farbstift. Gegen den 22-jährigen Deutschen, der bereits wegen ähnlicher Delikte polizeibekannt ist, wurde Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte erstattet. Der betreffende Polizeibeamte erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen und wurde anschließend ambulant behandelt.

