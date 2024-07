Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Erneute Geschwindigkeitskontrollen an der Sulzbacher Steige

Aalen (ots)

Die Verkehrspolizei führte am Sonntagnachmittag erneut Geschwindigkeitskontrollen auf der Sulzbacher Steige zwischen Sulzbach und Großerlach durch. Bei bestem Wetter waren wieder sehr viele Motorradfahrerinnen und -fahrer unterwegs. Entsprechend musste die Polizei leider auch wieder zahlreiche schwerwiegende Geschwindigkeitsverstöße feststellen. Obwohl Geschwindigkeit immer noch die häufigste Unfallursache darstellt, waren elf Motorradfahrer deutlich zu schnell unterwegs. Alle angehaltenen Fahrer waren mindestens 53 km/h zu schnell unterwegs, was jeweils ein Fahrverbot von mindestens einem Monat bedeutet. Drei Zweiradfahrer wurden mit Geschwindigkeiten über 200 km/h gemessen und überschritten die erlaubte Marke von 100 km/h damit um über das Doppelte. Der traurige Spitzenreiter wurde mit 212 km/h gemessen und gefährdete mit einer derartigen Geschwindigkeit nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. Ein anderer Biker wurde gleich zweimal mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen und überschritt mit 172 km/h und 189 km/h in beiden Fällen deutlich den erlaubten Höchstwert. Erneut zeigten die Kontrollen die Wichtigkeit einer Verkehrsüberwachung an der Sulzbacher Steige, insbesondere da die Polizei Geschwindigkeiten verzeichnen musste, die eigentlich eher auf einer Rennstrecke zu erwarten sind.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell