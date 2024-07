Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung - Unfälle

Aalen (ots)

Unterschneidheim: Unfall beim Überholvorgang

Ein 63-Jähriger befuhr am Montag gegen 18:20 Uhr mit seiner dreirädrigen Piaggio die Nordhäuser Straße. Auf Höhe eines Apothekenparkplatzes wollte er nach links abbiegen. Zeitgleich setzte eine nachfolgende 37-jährige PKW-Fahrerin zum Überholen an, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der 63-Jährige kippte infolgedessen mit seinem Fahrzeug zur Seite und verletzte sich leicht.

Ellwangen: Sachbeschädigung

An der Rastanlage Ellwanger Berge Ost wurde am Montag zwischen 6 Uhr und 8:30 Uhr eine Sitzbrillenreinigungsvorrichtung einer Damentoilette mutwillig beschädigt. Der Schaden beträgt etwa 400 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Tannhausen unter 07964/330001 entgegen.

Lorch/Weitmars: Fahrradfahrer kollidiert mit PKW

Am Montag befuhr ein 14-Jähriger mit seinem Mountainbike die K3310 in Richtung Lorch. In einer scharfen Linkskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW einer 56-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der 14-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 1700 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell