Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Täterfestnahme nach versuchtem Firmeneinbruch

Anröchte (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag teilte ein Zeuge gegen 00:25 Uhr der Polizei verdächtige Beobachtungen mit, die er im Bereich einer Abbruch- und Recyclingfirma an der Völlinghauser Straße in Anröchte gemacht hatte. An der südlichen Umzäunung der Firma hielten sich mehrere Personen auf, die offenbar die Absicht hatten, den Zaun gewaltsam zu öffnen und das Firmengelände zu betreten. Entsprechend mitgeführtes Werkzeug deutete auf ein solches Vorhaben hin. Am Tatort eintreffende Polizeikräfte konnte die verdächtigen Personen vor Ort nicht mehr antreffen. Weitere, mit der Fahndung beauftragte Polizeikräfte konnten jedoch auf der BAB 44 zwei Kleintransporter im Sachzusammenhang anhalten. Die insgesamt fünf Insassen rumänischer Herkunft im Alter von 25 bis 33 Jahren konnten den Vorgängen an der Anröchter Firma eindeutig zugeordnet werden. Alle wurden vorläufig festgenommen. Eines der Fahrzeuge, in dem sich diverse Beweismittel befanden, wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitete, die Ermittlungen dauern an. (sn)

